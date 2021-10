DIRETTA LIVE EUROPA LEAGUE – Napoli-Legia Varsavia (21/10/2021)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Del Cierro Grande (Spagna); Ass1: Pau Cebrian Devis (Spagna); Ass2: Roberto Alonso Fernandez (Spagna); IV: Guillermo Cuadra Fernandez; VAR: Alejandro Hernandez (Spagna); Assistente VAR: Delajod Willy (Francia)

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 21,00, il Napoli affronterà la capolista Legia Varsavia, per il terzo match di Europa League del girone C. Gli azzurri punteranno al primo successo in campo internazionale, anche per confermare i buoni segnali in campionato. I polacchi, invece, vorranno ritrovarsi, dopo le ultime prove deludenti in campionato. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco