DALLA POLONIA – Contro il Napoli cambio in attacco per il tecnico Michniewicz

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 21,00, il Napoli affronterà il Legia Varsavia, capolista del girone C. Il tecnico della compagine polacca Czeslaw Michniewicz, secondo le ultime indiscrezione di formazione, in attacco dovrebbe puntare su Kostorz al posto di Emreli che non avrebbe convinto nelle ultime partite. Si attendono le formazioni ufficiali per avere delle risposte certe.

La Redazione