CALCIO FEMMINIILE – Milena Bertolini: “Contro la Croazia serve gioco e mentalità”

Domani alle ore 17,00, presso il “T. Partini” di Castel di Sangro, fischio d’inizio alle ore 17,30, l’Italia del c.t. Milena Bertolini affronterà la Croazia. Le azzurre vinsero 1 mese per 0-5, ma per il mister Milena Bertolini, in conferenza stampa, pensa che sarà una gara diversa. “Un mese fa contro la Croazia per un tempo abbiamo subito la loro aggressività, venerdì mi aspetto un approccio diverso, dobbiamo avere la giusta mentalità, comandare il gioco e indirizzare la partita fin dai primi minuti per portare a casa altri tre punti fondamentali per il cammino di avvicinamento al Mondiale”.

Fonte: figc.it