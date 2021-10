Buscaglia, giornalista: “Finale di Europa League? Speriamo due italiane”

Su Radio Marte, è intervenuto Ricky Buscaglia, giornalista, ecco le sue parole: “Spartak Mosca-Leicester gara emozionante, il primo gol di Daka è stato decisivo per poi tuffarsi nelle montagne russe della ripresa. Se la giocheranno Napoli e Leicester? Bisogna vedere la Legia cosa ne pensa. Il giorne resterà incerto fino all’ultimo, nessuno si aspettava la Legia lì. Continuo a pensare che Napoli e Leicester siano le più forti, se stanno attente possono fare il pieno di punti fino allo scontro diretto. Napoli con la squadra B? Secondo me in campionato arriverebbe altissimo, non è una squadra B ma una squadra intelligente. Bisogna sfruttare tutti i giocatori, faccio fatica a pensare a Demme, Mertens, Juan Jesus e Manolas concentrato come una riserve. Ad averne così di squadre B. Osimhen? Ha margini di crescita ancora enormi, può diventare tra i primi 5 al mondo. Con continuità di rendimento e applicazione insieme a Spalletti se riesce a sgrezzarsi su alcuni aspetti, come il gioco di sponda, questo ragazzo diventa un giocatore totale e dominante nelle prossime scene del panorama europeo. Mancava al nostro torneo e che manda in crisi parecchi allenatori avversari. C’è chi si chiude prendendosi dei rischi ma lui ha enormi margini di miglioramento. Finale di Europa League? Speriamo due italiane, sono sincero e onesto. Per come si sta mettendo in Champions League per qualcuno c’è la speranza di ritrovarsi in Europa League. Da febbraio in poi il livello sarà più alto. E ricordo anche che chi la vince va in Champions”.