Supercoppa Italiana ancora problemi sui diritti TV per data e sede

In attesa di parlare della Supercoppa cresce la fiducia anche in merito agli aspetti puramente tecnici. In riunione, infatti, è stato spiegato che sono stati fatti tutti gli investimenti necessari per ottimizzare lo streaming e che i disservizi, registrati nelle prime giornate, scompariranno definitivamente. «Siamo soddisfatti del clima di collaborazione con la serie A», ha fatto sapere in una nota Dazn. Da sottolineare che non è stata discussa l’eventualità di obbligare la media-company a trasmettere le gare di campionato sul digitale terrestre. Mentre il tema della vendita degli highlights in pay (voluti da Sky) verrà affrontato in una prossima Assemblea, inserendo l’argomento all’ordine del giorno.

ATTESA SUPERCOPPA