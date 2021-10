Serie A e DAZN durante l’assemblea si rasserenano i rapporti

Dopo le tensioni registrate nelle scorse settimane, si rasserenano i rapporti tra la Serie A e Dazn. Merito del confronto andato in scena ieri durante l’Assemblea. I club, collegati in via telematica, hanno avuto modo di ascoltare i rappresentanti della media-company, tra cui l’AD di Publitalia, Stefano Sala, che ha confermato la crescita del numero di aziende investitrici e del volume di ricavi legato agli investimenti sul campionato di Serie A, in confronto con la stagione 2019-2020: un dato che ridimensiona i timori di una fuga degli sponsor.

Peraltro, a proposito di audience (in aumento in queste prime 7 giornate del 10% rispetto allo stesso periodo dell’ultima stagione confrontabile), lo stesso Sala ha anche tenuto a precisare come i dati di Nielsen (diffusi da Dazn) siano più attendibili per quanto riguarda una web-tv rispetto all’Auditel, poiché tengono conto anche dei collegamenti attraverso i dispositivi portatili. Come noto l’audience determina la distribuzione di una quota dei ricavi dei diritti tv. Così, da questo punto di vista, i club si sono sentiti rassicurati, ad eccezione del solito