Sabatini, ex ds Roma: “Spalletti? Non vedeva l’ora di iniziare con il Napoli”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Roma e Bologna, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Sono stato a cena a casa di Luciano Spalletti qualche giorno prima che iniziasse l’esperienza al Napoli, siamo stati insieme in campagna. Aveva un entusiasmo mai visto prima, quasi infantile. Non vedeva l’ora di iniziare. Si è messo persino ad ascoltare le canzoni cantate dai tifosi del Napoli. Si vedeva in lui la voglia di buttarsi in questa nuova avventura al più presto. Osimhen ve l’ho detto qualche mese fa che con Luciano sarebbe cresciuto a dismisura, e così è stato. Attualmente è sicuramente il miglior attaccante di questa stagione, sta esplodendo grazie ai consigli di Spalletti. Ha la stoffa per diventare un vero top player anche a livello internazionale. Per quanto riguarda Luciano, invece, vi posso dire che nei momenti di difficoltà dà sempre il meglio di sé stesso. Sa gestire la squadra, protegge i suoi uomini come ha fatto con Insigne sulla questione dei calci di rigore. Spalletti è fatto proprio così, riesce a fare da scudo e a caricarsi sulle spalle le responsabilità anche dei propri calciatori. I napoletani si toccheranno, ma questa squadra è proiettata verso il grande traguardo dello scudetto, come si fa a dire il contrario a questo punto? Per me attualmente non è assolutamente una sorpresa, perché i numeri sono tutti dalla sua parte. Luciano è veramente un genio, un mago, come dissi tempo fa. Una garanzia per la squadra azzurra”.