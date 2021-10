Roma/Napoli – Ritorna il derby del sole, ritornano i 50000!

Il ritorno del derby del sole, quello di Spalletti a Roma, la voglia di Mourinho e dei suoi di battere la capolista, sarà sicuramente tutto l’insieme di cose che sta facendo “volare” le vendite dei tagliandi per il Roma/Napoli di domenica prossima alle 18.00. Si punta ai 50.000. La GdS scrive: “Nonostante sia solo mercoledì, domenica per il match col Napoli all’Olimpico sono stati venduti già 41.000 spettatori, di cui 20.000 abbonati. Entrambe le cifre, però, sono destinate a crescere per avvicinarsi ai 50.000, nonostante già ora il totale rappresenti il più alto delle ultime quattro stagioni per questa sfida.”