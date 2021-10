Roberto Stellone, ex Azzurro: “Osimhen? Ha qualità incredibili…”

A “Radio Goal”, Roberto Stellone, ex Calciatore del Napoli, ora Allenatore:

“Osimhen è cresciuto fisicamente e sta meglio. Ha qualità incredibili ed è completo. Ha potenza, velocità e spirito di sacrificio. Sa proporsi come sponda ed attacca la profondità. E’ davvero un attaccante completo e in questo momento il più forte attaccante in Italia. Scontri diretti determinanti? Le squadre vanno incontrate tutte e conta il momento in cui le incontri. Il Napoli ha dimostrato di aver sempre tirato in più dell’avversario e di spiccare nel possesso palla. In questo momento è la squadra più in forma, bisogna vedere più in avanti. E’ chiaro che gli scontri diretti saranno determinanti. Visto che la Juve quest’anno è più indietro il Napoli può davvero provarci. Un vantaggio per Spalletti aver studiato il Napoli prima arrivare? Possibile, è normale che più si ha tempo e più si possono inculcare nella testa di giocatori i concetti del tecnico. E’ fondamentale l’empatia che si crea con i calciatori, sicuramente l’essere stato contattato prima gli ha permesso di osservare più partite. E’ però fondamentale il lavoro che sta facendo dal ritiro, con il suo staff”.