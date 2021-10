Napoli-Anguissa, si cercherà un ulteriore sconto con il Fulham

Dopo l’ennesima prestazione convincente contro il Torino, il Napoli punterà al riscatto e anticipando le mosse per il centrocampista Zambo Frank Anguissa. Il prestito con il Fulham, è annuale e il club azzurro si muoverà in questa direzione. Il prezzo è sui 15 milioni e nonostante le parole di calma del d.s. Giuntoli e dell’agente del camerunense, si vorrà anticipare il tutto. Non è escluso che il presidente del Napoli De Laurentiis possa chiedere un ulteriore sconto al club londinese, visto che il contratto in scadenza del mediano è nel 2023.

Fonte: ilmattino.it