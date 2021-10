Monga, giornalista: “Il Napoli può giocare con quasi titolari in Europa”

Su Radio Marte, è intervenuto Federico Monga, giornalista, ecco le sue parole: “ Il Napoli ha tranquillamente la rosa per poter giocare con i titolarissimi in campionato e poi i quasi titolari in Europa. Milan in vantaggio se eliminato dall’Europa? Sì potrebbe essere un vantaggio. Ci sono alcuni giocatori con un’esperienza mondiale come Ibrahimovic o Giroud. Però esclusi loro 2 l’esperienza è sicuramente maggiore per il Napoli. Alla fine l’esperienza in Europa conta e pesa, il Milan è in un girone molto difficile. Uscire da ultimi in un girone di Champions, qualora succedesse, può essere un vantaggio dal punto di vista fisico ma da quello mentale potrebbe non esserlo. All’Inter è successo l’anno scorso ma era una squadra più forte. Il Milan ha fatto passi in avanti ma uscire dalle competizioni psicologicamente non è il massimo. Orsato ha sempre sbagliato a senso unico a favore della stessa squadra. Io faccio una constatazione: un arbitro internazionale, all’improvviso, sbaglia e lo fa sempre a favore di una squadra. C’è un po’ di difficoltà nel ricambio generazionale ma io non farei quota 100 per Orsato, bensì quota 96″.