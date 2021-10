Lozano/Spalletti, nessuna nube: tutto chiaro in vista del Legia

Era subentrato a Politano, aveva centrato un palo, quando ha visto comparire il suo numero sulla lavagnetta Hirving Lozano ci è rimasto male ed è rientrato negli spogliatoi senza neanche passare dalla panchina. Spalletti, che è un allenatore di esperienza, ha fatto quasi finta di nulla, poi è arrivato il momento del confronto a Castel Volturno nella giornata di lunedì ed il sereno è tornato ad avere la meglio. Allenatore e giocatore si sono chiariti, Lozano ha capito che in quel momento bisognava pensare a blindare i tre punti e ha metabolizzato le scelte di Luciano. Il prossimo capitolo si scriverà già domani sera, quando il Napoli sarà impegnato al Maradona in un match da dentro o fuori contro il Legia Varsavia in Europa. Quella può essere l’occasione del riscatto per Lozano, che infatti ha ottime chanches di partire titolare. Spalletti, infatti, sembra intenzionato a dare un turno di riposo a Politano.

Il Mattino