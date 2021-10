Higuain all’ ultimo km: il Pipita potrebbe dire basta al calcio

Gonzalo Higuain sta deludendo le aspettative, da quando è all’ Inter Miami negli Stati Uniti ha raccolto 35 presenze condite da sole 11 reti. Il Pipita, ex centravanti, tra le altre di Real Madrid, Napoli e Juventus, potrebbe dire addio al calcio giocato al termine della regular season della MLS 2021, ovvero il prossimo 8 novembre. A riportare la notizia è ‘The Sun’ che sarebbe giunto a questa conclusione ascoltando fonti vicine alle squadra di David Beckham. Higuain ha un altro anno di contratto, ma il suo stato di forma sembra non essere più all’ altezza, in più il suo atteggiamento apre proprio non piaccia al club…Un talento indiscusso, quello dell’ argentino, spesso non supportato da una adeguata “forza” mentale ed emotiva…