Furia Daka, colpo Leicester: Spartak Mosca ko 4-3

Colpaccio grosso e importante del Leicester. Gli inglesi vincono 4-3 in casa dello Spartak Mosca nella 3ª giornata del gruppo C di Europa League, girone del Napoli. Russi avanti di due gol con Sobolev e Larsson ma poi si scatena Patson Daka che realizza un poker, riaprendo prima la partita a fine primo tempo e dopo dilagando nella ripresa, nel finale Sobolev segna l’inutile della speranza per lo Spartak. Con questo successo il Leicester sale al 2° posto in classifica a +1 punto proprio sullo Spartak, ora terzo