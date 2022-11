Tu che segui da tanti anni la serie B, come giudichi il rendimento dei giocatori di proprietà del Napoli: Gaetano, Contini e Palmiero? “Uno degli osservati speciali è sicuramente Gianluca Gaetano che nel modulo di Fabio Pecchia si può trovare a suo agio e dare il massimo. L’ultima gara contro il Benevento non ha reso al meglio, però sicuramente può dire la sua in serie B. Contini? Ero a Crotone per la sfida contro il Pisa e oltre ad aver parato il rigore a De Vitis ha effettuato altri interventi positivi. Peccato per l’infortunio, visto la sua crescita tra i pali. Aggiungerei Zerbin che sta facendo bene con il Frosinone ed è un altro giocatore di proprietà del Napoli”.

Analizzando l’inizio di stagione del campionato di serie B, sorprese Pisa e Cremonese, non bene le favorite Parma e Monza. Come te lo spieghi? “Pisa e Cremonese hanno dato continuità al progetto della scorsa stagione e sono partiti forte. Su Parma e Monza c’è da dire che hanno cambiato la guida tecnica e perciò ci vorrà tempo per vederle nelle prime posizioni della classifica, ma al momento solo delusioni”.

E’ la settimana delle coppe europee. Napoli, Milan e Inter, bene in campionato, non in campo internazionale. Discorso diverso per Juventus e Roma. Cosa ne pensi in merito? “Io credo che il tutto sia legato ai ritmi diversi che le nostre squadre incontrano in campo internazionale. Le milanesi in campionato hanno un rendimento, mentre in Champions non riescono a tenere il passo. Nonostante tutto, hanno i mezzi per poter passare: dovessero uscire nella fase a gironi sarebbe deludente”.

Domenica alle ore 18,00 allo stadio Olimpico si giocherà Roma-Napoli. Che tipo di clima ci sarà per il grande ex Luciano Spalletti? “Spalletti potrebbe essere fischiato, ma più per timore, per l’ottimo inizio di stagione del Napoli, più che per la famosa diatriba con Totti. Vincere otto gare di fila è sicuramente un fattore importante ed è un chiaro segnale per le pretendenti allo scudetto”.

Parlando invece di Mourinho, tecnico della Roma, prossimo avversario del Napoli, sta dimostrando di essere un ottimo comunicatore, “Domenica sera Mourinho mi è piaciuto per quello che ha detto nel post-gara di Juventus-Roma. I veleni in questo momento meglio lasciarli da parte. Domenica allo stadio Olimpico sarà una sfida tra due tifoserie rivali e molto appassionate, spero si possa vivere un clima di festa. Sul piano tecnico i giallorossi e il Napoli possono certamente offrire un bello spettacolo e prevedo una sfida molto incerta nei novanta minuti”.