E.L. Napoli/Legia, arbitra Del Cerro Grande. Non buoni i precedenti

Due anni più tardi, il Napoli ritrova sul suo cammino Carlos Del Cerro Grande, arbitro spagnolo che aveva diretto gli azzurri l’ultima volta nel novembre 2019 in casa del Liverpool, nel match finito 1-1 contro i Reds di Jurgen Klopp. Con il fischietto spagnolo ci saranno gli assistenti Pau Cebrián Devís e Roberto Alonso Fernández, il IV uomo Guillermo Cuadra Fernández e Alejandro Hernández al VarIl 45enne spagnolo di Alcalá de Henares, internazionale dal 2013 e che incrocerà la squadra di Spalletti per la prima volta a Fuorigrotta, aveva diretto anche gli azzurri in europa League, nella stagione precedente contro il Salisburgo finita con la sconfitta azzurra per 3-1. Quest’anno per lui una sola direzione in Europa: aveva fischiato nel big match Psg-Manchester City dello scorso 28 settembre. Fonte: Il Mattino