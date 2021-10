E.L. – Avversarie Napoli: oggi l’anticipo:  Leicester a Mosca col rebus Vardy  

Leicester con un occhio più al campionato che all’Europa League. Anche per questo Brendan Rodgers fa intuire che vi sarà un certo turnover contro lo Spartak, vista anche la posizione in classifica. «Giocheranno Maddison e Vardy? Lo saprete domani» afferma il tecnico nordirlandese. Parole che fanno intendere più no che sì, almeno per quanto riguarda Vardy, che a 34 anni, giustamente, spesso deve rifiatare nei turni infrasettimanali. Discorso analogo per l’esperto difensore Evans, che peraltro ha subito una botta in campionato contro il Manchester United: meglio non rischiare.

«A me interessa l’equilbirio: equalibrio nell’ambito di una partita ed equlibrio nell’ambito di una stagione – afferma Rodgers – Detto ciò la gara di domani è molto importante».

Probabile che i russi di Rui Vitoria propongano nuovamente il 3-5-2, con Promes e Ponce davanti. Nelle retrovie, assente per squalifica Caufriez.

Fonte: CdS