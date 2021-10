DIFESA – Contro il Legia Varsavia, debutto “europeo” per il classe 2000 Zanoli

Il calcio è anche un serbatoio di emozioni, dove si può anche sognare per un debutto in campo internazionale per i giovani. Domani potrebbe essere il caso del classe 2000 Alessandro Zanoli nato a Carpi che dovrebbe prendere il posto dello squalificato Mario Rui a sinistra. Il resto della difesa sarà composto da Di Lorenzo a destra, mentre al centro ci saranno il duo: Koulibaly, parlerà assieme a mister Spalletti e Rrahamani. Infine in porta stavolta dovrebbe essere il turno di Alex Meret.

Fonte: F. Mandarini Corriere dello Sport