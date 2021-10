Champions League – Zampata Juventus, Atalanta che peccato

Ancora una serata agrodolce per le altre italiane nella 3ª giornata di Champions League. Grande peccato per l’Atalanta che sfiora l’impresa, perdendo 3-2 in Inghilterra con il Manchester United. Dea avanti con Pasalic e Demiral ma i Red Devils rimontano nella ripresa con Rashford, Maguire e Ronaldo. Bergamaschi ora al secondo posto nel gruppo F agganciati dal Villareal. Terza vittoria di fila invece per la Juventus, che batte 1-0 lo Zenit San Pietroburgo in Russia con la rete di Kulusevski al 89′ min. I bianconeri allungano a punteggio pieno in testa al gruppo H e si avvicinano alla qualificazione agli Ottavi