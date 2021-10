CALCIO FEMMINILE – Successo in amichevole per il Sassuolo di mister Piovani

In questo momento il campionato di serie A femminile è fermo per via degli impegni delle nazionali, ma le compagini della massima serie giocano amichevoli per capire le reali condizioni. Il Sassuolo ha battuto il Cortefranca, confermando di essere in forma, capolista al fianco della Juventus.

CORTEFRANCA-SASSUOLO 2-4

Marcatrici: 23′ pt Filangeri (S), 32’pt Ferrato (S), 10′ st Orsi (S), 20′ st Parisi (S), 25′ st Picchi (C)

CORTEFRANCA: Maleddu (30′ st Boanda), Valtulini, Valesi (1’ st lacchini), Belussi (1’ st Vavassori), Belotti (20’ st Bonfante), Sardi De Letto (1’ st Redolfi), Freddi (1’ st Kiem), Velati (10’ pt Zanetti), Martani (1’ st Muraro), Assoni (35’ st Asperti), Asperti (1’ st Picchi) Allenatore: Mazza

SASSUOLO: Lauria (20’ st Lemey), benoit, Brignoli (20’ st Parisi), Buonamassa (1’ st Spallanzani), Orsi, Ferrato (1’ st Aldini), Santoro (15’ st Tomaselli), Sassi (30’ st Cantore), Cambiaghi (1’ st Dalla Pria), Iriguchi, Filangeri (15’ st De Bona). A disposizione: Clelland Allenatore: Piovani

Fonte: sassuolocalcio.it