CALCIO FEMMINILE – Italia Under 19-Polonia 4-0, esordio convincente per la squadra di Sbardella

Questo pomeriggio, in occasione della gara d’esordio della Qualifyng Round l’Italia Under 19 ha affrontato la Polonia. Le azzurre allenate da Enrico Sbardella hanno vinto per 4-0 con le reti nel primo tempo di: Arcangeli e Giai, mentre nella ripresa arriva la doppietta di Beccari. Prossimo match per l’Italia sarà contro l’Azerbiajan che è stata sconfitta per 7-0 dalla Norvegia sabato alle ore 14,00 a Caldiero. A fine gara le parole del c.t. Sbardella: “Era una partita, che volevamo fare nostra e che siamo riusciti a vincere creando tante occasioni. Sulla nostra strada abbiamo trovato un grande portiere, un estremo difensore di livello per questa età. Il risultato finale è sostanzialmente giusto per la mole di gioco che abbiamo creato. Abbiamo disputato un buon primo tempo, che mi rende felice, mentre abbiamo fatto meno bene nella ripresa, dove siamo stati meno fluidi”.

Italia-Polonia 4-0

ITALIA: Soggiu (5’ pt Gilardi); Battistini (38’ st Corelli), Passeri, Massimino, Pellinghelli; Pavan (30’ st Bertucci), Giai (38’ st Mariani), Ferrara; Arcangeli, Beccari, Pfattner (30’ st Colonna). A disp.: Beretta, Cochis, Larenza, Musolino. All.: Sbardella

POLONIA: Szymczak; Bieszczad (36’ st Krzyzanowska), Dudziak, Ogierman; Bus Mart. (40’ st Katowicz), Bus Marc. (36’ st Debinska), Kaczor, Wrobel (30’ st Jezioro), Skupien (1’ st Gec); Sobal, Krezyman. A disp.: Radkiewicz, Sieradzka, Kedzia, Preuss. All.ce: Barlewicz

ARBITRO: Pimenta Oliveira (POR). Assistenti: Pereira Alves (POR), Kostic (SER). IV Ufficiale: Cvetkovic (SER)

RETI: 27’ pt Arcangeli, 45’ pt Giai, Beccari 47’ st e 48’ st

NOTE – espulsa Ogierman (P)al 41’ st per doppia ammonizione, ammmonite Giai (I), Pellinghelli (I)e Gec (P)

Fonte: figc.it