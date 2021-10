Avversario Napoli: lo strano, stranissimo caso, del Legia Varsavia

Strana, anzi stranissima stagione quella del Legia Varsavia. Se in campionato stenta, in Europa League sta andando alla grande. L’ avversaria del Napoli di giovedì al Maradona, come si legge anche su gianlucadimarzio.com sta vivendo una delle stagioni più “atipiche” della propria storia: disastrosa in Ekstraklasa, massima divisione polacca, straordinariamente efficace in campo europeo. Il terz’ultimo posto in campionato oscura quanto fatto vedere in Europa. Negli ultimi otto anni la squadra è sempre stata tra le principali protagoniste del campionato, vincendo sei titoli ed arrivano nelle altre due occasioni, vicinissima ai campioni. Difficile ora scongiurare lo spauracchio della retrocessione. Il club della capitale polacca pare abbia già fissato soprattutto due priorità da risolvere: la poca propensione al goal e l’allenatore Czesław Michniewicz sono sotto la lente d’ingrandimento.