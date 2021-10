Avversario Napoli – Ampio turnover della Roma in Norvegia per Mourinho

La classifica in Conference League dice che la Roma è prima con nove punti e domani ci sarà la trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt. Domenica per i giallorossi ci sarà il match contro la capolista Napoli e per questo che contro gli scandinavi ci sarà ampio turnover. Uno su tutte sarà in attacco l’ex Barcellona Carles Perez. Per il resto, rispetto allo scorso anno, è migliorata la fase difensiva, anche se contro la Juventus, il gol nasce da errori individuali. L’infermeria però non sorride al tecnico portoghese, visto che Smalling e probabilmente Zaniolo non giocheranno contro gli azzurri dell’ex Spalletti.

Fonte: Guido D’Ubaldo CdS