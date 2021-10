L’avvocato Edoardo Cardillo, candidato assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show.

“Personalmente, credo che non ci sia più il tifo come prima perché nel calcio sono entrati tantissimi interessi e non penso che il motivo sia proprio il Napoli come squadra; nel libro penso che si contrappongono due ideologie, una passionale e una razionale.