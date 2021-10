ATTACCO – Petagna pronto per far rifiatare Superman Osimhen

Il momento del Napoli è davvero tra i più brillanti, eguagliando le 8 vittorie dell’era Sarri, con all’orizzonte la Roma di Mourinho. Domani nel frattempo ci sarà l’impegno di Europa League contro la capolista Legia Varsavia. Mister Spalletti per l’attacco punterà su Petagna per far rifiatare Osimhen. Per il resto spazio a Lozano, con tanta voglia di riscatto dopo l’esser uscito arrabbiato, ma chiarito tutto con il tecnico di Certaldo e a sinistra c’è Insigne. Mertens partirà dalla panchina, pronto ad ogni evenienza.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport