SERIE B FEMMINILE – Accrediti stampa Como Women-Chievo Verona

Buongiorno,

in relazione alla gara in oggetto vi comunichiamo che il termine ultimo per le richieste di accredito stampa, per motivi organizzativi, è di giovedì 28 ottobre alle ore 12.00.

Ricordiamo che per l’accesso allo stadio è necessario essere in possesso di Green Pass valido.

Per gli accrediti contattare questa mail fornendo richiesta, testata di appartenenza e copia documento.

La gara sarà disputata a Ponte Lambro (CO), via Gerett al Lambro, alle ore 14.30, salvo eventuali diverse comunicazioni.

Grazie mille e buona giornata

Fonte: Ufficio stampa Donato Milione Como Women