Roma/Napoli – Zaniolo scalpita, ma dovrebbe rientrare con il Milan

Zaniolo scalpita. Vuole essere in campo contro il Napoli. A Mourinho non dispiacerebbe affatto, ma lo stop dovrebbe essere di circa 10 giorni, per cui appare più realistico pensare ad un rientro per la gara successiva, quella con il Milan. La GdS scrive:

“Nessuno può avere certezze sul fatto che Zaniolo ce la possa fare, ma la cosa sicura è che Nicolò voglia provarci, anche se è probabile che torni a disposizione di Mourinho per la partita casalinga contro il Milan del 31 ottobre. La prognosi, infatti, dovrebbe essere intorno alla decina di giorni di stop, ma a Trigoria vogliono monitorare la situazione giorno per giorno, cercando appunto che esca fuori quel coniglio dal cilindro chiamato Napoli”.