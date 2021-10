P. Liguori, direttore TgCom:” Mi piacerebbe vederlo alla Roma”

Paolo Liguori a “1 Football Club” su 1 Station Radio: “Finora sufficiente, contro la Juve ha influito Orsato. Prenderei Koulibaly. Manolas scontento”

“Roma di Mourinho? Penso che la società sia contenta, così come anche i tifosi. Si può fare sempre di più, ma ho visto che già i giallorossi stanno facendo qualcosa di diverso rispetto a prima. Sono stati fatti molti investimenti e molti sacrifici, hanno investito il massimo. Bisognava comunque far fronte ai debiti e non c’è stata sufficiente cassa per prendere altri calciatori, che avrebbero di certo perfezionato l’organico. Ad ogni modo Mourinho ha messo a punto un’ottima squadra. Derby? Risultato casuale, un po’ ingiusto. Contro la Juventus è stato diverso, l’errore di Orsato è stato decisivo.”

Fonte: 1 Station Radio