Napoli-Lozano, pace ritornata in meno di 24 ore

Il Napoli al minuto 81 sblocca la gara contro il Torino, grazie all’imperioso stacco di testa di Osimhen, mister Luciano Spalletti decide di togliere dal campo Hirving Lozano. Il messicano esce dal terreno di gioco non certo contento, anzi va direttamente negli spogliatoi. A fine gara il tecnico di Certaldo spiega il motivo del cambio del nordamericano, mossa tecnico-tattica per conservare il gol di vantaggio. Il giorno dopo ritorna il sereno tra le parti, anzi Lozano non vede l’ora di dare tutto contro il Legia Varsavia per riprendersi la scena e dimenticare anche il palo colpito contro i granata.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport