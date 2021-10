Napoli-Legia, probabile turn over, ma Spalletti ha deciso che sarà mini

Cambierà tre-quattro pedine Luciano Spalletti contro il Legia Varsavia rispetto alla squadra che ha schierato dall’inizio contro il Torino. Un turnover limitato anche perché il tecnico ha più volte ribadito che ragiona su 16 giocatori titolari e in quest’ottica fa le sue scelte. Il Napoli tornerà in campo giovedì allo stadio Maradona per una sfida molto importante ai fini della qualificazione per il primo posto del girone di Europa League.In porta stavolta dovrebbe toccare a Meret, in difesa da valutare le condizioni di Manolas che ha cominciato a svolgere lavoro personalizzato in gruppo: se il difensore greco sarà disponibile giocherà lui da primo minuto contro la formazione polacca. A centrocampo Demme è candidato a giocare dall’inizio per far rifiatare uno tra Anguissa e Fabian Ruiz: il centrocampista tedesco è tornato in gruppo e ha giocato gli ultimi minuti delle sfide contro lo Spartak Mosca in Europa League e la Fiorentina in campionato. Stavolta invece per il match contro il Legia Varsavia, capolista del girone con 6 punti, potrebbe toccare a lui dal primo minuto. In panchina Lobotka candidato a giocare uno spezzone di partita. Fonte: mattino.it