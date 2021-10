Napoli/Legia: i polacchi al Maradona senza l’attaccante Pekhart

L’ Europa League riprende tra due giorni. Giovedì appuntamento al Maradona per Napoli-Legia Varsavia, gara valida per la terza giornata della fase a gironi della competizione. Arriva a Fuorigrotta la squadra “rivelazione” del raggruppamento. Prima nel girone con 6 punti, +5 dal Napoli. Per la gara contro gli azzurri i polacchi dovranno rinunciare al proprio attaccante Tomas Pekhart. Il numero 9 ceco ha subito un infortunio al naso durante l’allenamento di ieri e, per questo, dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi di calcio dai 10 ai 14 giorni.