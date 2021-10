Mollichelli, giornalista: “Questo Napoli non mi sta meravigliando”

Su Radio Marte, è intervenuto Adolfo Mollichelli, giornalista, ecco le sue parole: “Queste 8 vittorie rispetto a quelle di Sarri sono più importanti perché ci sono anche Fiorentina e Juventus. C’è da dire che questo Napoli non mi sta meravigliando, perché la rosa è forte e l’allenatore è bravo. Il duello sarà con il Milan per lo Scudetto, poi tutto può accadere. I punti deboli del Napoli? Mi viene da ridere per certe obiezioni, ci sono gli avversari di fronte. La partita perfetta è quella che tu giochi da solo. Cosa vogliamo criticare di una squadra che è tra le 5 in Europa che ha preso meno gol e ha un attacco devastante? Vogliamo parlare della bellezza del gioco? Qual è? C’è l’andazzo del falso guardiolismo”.