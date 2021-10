Moggi: “Ai miei tempi scovammo fuoriclasse a prezzi bassi.. Sapete quanto pagai Careca?”

L’ex direttore generale di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, ha rivelato un retroscena di mercato risalente ai tempi della sua esperienza in azzurro, ai microfoni de “I Tirapietre”, su Radio Amore Campania: “Colpaccio Alemao? A Ferlaino avevano suggerito un calciatore che giocava all’Everton, tutti si aspettavano lui in albergo, compresi i giornalisti, ma a me piaceva Alemao e così alla fine lo presi. Oggi costerebbe cinquanta milioni di euro, ma non avevamo soldi e pagammo pochissimo; tipo tre o quattro milioni attuali”. “Ai miei tempi scovammo un altro grandissimo fuoriclasse. Fu un colpo veramente incredibile per la caratura del calciatore. Andammo a scoprire addirittura Antonio Careca. Sapete quanto lo pagai? Soltanto tre miliardi di lire e lo trovammo in un campetto sperduto di Campinas, dove nessuno ci poteva arrivare. Fu davvero un grandissimo affare. Il calciatore si è rivelato tra i migliori della storia del Napoli. Parliamo di un fuoriclasse assoluto”.