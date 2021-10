Martino, giornalista: “Orsato? Bisogna capire se c’è malafede o buonafede”

Su Radio Marte, è intervenuto Giorgio Martino, giornalista, ecco le sue parole: “Orsato? Episodio negativo per la classe arbitrale, anche perché l’AIA avrebbe deciso di non punirlo e questo è un messaggio sbagliato. Orsato è considerato il miglior arbitro italiano e questo fa capire quanto sia basso il livello. Se un giovane arbitro va a fare un esame e dice la cosa che ha detto Orsato viene bocciato. Comunque sia ha sbagliato, bisogna capire se c’è malafede o buonafede. Orsato è quello che non cacciò Pjanic in Juventus-Inter. Roma-Napoli? Una grande partita a prescindere dalla situazione di classifica, figuriamoci adesso con il Napoli che è a un passo dal record di vittorie consecutive. Il problema della Coppa d’Africa va considerato e non è da sottovalutare, perché mi pare importante non solo per le gare di assenza dei calciatori ma anche per lo scarico emotivo e fisico. Ricordo quando la Costa d’Avorio vinse la Coppa d’Africa, Gervinho praticamente non giocò più dopo”.