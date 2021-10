M. Bergonzi, ex arbitro: “Quando si sbaglia bisogna ammetterlo”

A Radio Marte è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro: “Quando si sbaglia ovviamente bisogna ammettere di aver sbagliato. Fare l’arbitro è un lavoro difficilissimo ma non vuol dire che altri lavori non lo siano. Orsato? Se avesse avuto la freddezza e la fortuna di tenere ancora un attimo il fischietto in mano e aspettare poteva concedere il vantaggio e sarebbe stato assegnato il gol. Però da arbitro dico che capisco la fischiata, perché ti trovi dinanzi a un dubbio da rigore, poi non c’è nulla, poi Szczesny va su Mkhitaryan e fischia il rigore. Non posso fare un’analisi della teoria ma del campo. Avrebbe dovuto aspettare un po’ di più per poter applicare il vantaggio e poi, con la tecnologia, gli arbitri devono adeguarsi. Questo è il dialogo costruttivo su cui Rocchi e Gervasoni lavoreranno. Orsato ha fatto la cosa che avrebbero fatto quasi tutti.”