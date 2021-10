M. Bergonzi, ex arbitro: “C’è un periodo in cui meglio uscire dai fari mediatici”

A Radio Marte è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro: “L’audio strappato dove dice che non c’è vantaggio? Cosa nata, estrapolata e finita male. Il concetto è diverso, con alcuni ex arbitri internazionali abbiamo pensato la stessa cosa, cioè che lui volesse dire che in campo, quando c’è un rigore, il vantaggio ci hanno insegnato che non si dà mai. Che è leggermente diverso da quello che è uscito fuori. Questo è ciò che ci hanno insegnato nella classe arbitrale. In tanti su questo particolare sbagliano.

Se dai vantaggio su calcio di rigore, può esserci il caso in cui il calciatore sbagli e a quel punto non puoi più tornare indietro e il VAR si può far benedire. A livello di regolamento non si potrebbe tornare indietro perché il vantaggio si è concretizzato. Perciò ci hanno insegnato che davanti al calcio di rigore non c’è vantaggio che tenga. Cose che possono capitare, immedesimandomi in quello che è successo in campo posso capire.

Orsato condizionato? Sono tutte fantasie che lasciano il tempo che trovano.

Quando sbagliai in Napoli-Juventus? C’è un periodo in cui è meglio uscire dai fari mediatici perché se accade un altro patatrac la carriera può essere compromessa. Poi sono ritornato ad arbitrare e ho fatto la mia carriera. Fa parte del gioco delle cose. Di certo dovrebbero imparare a usare meglio il VAR. Orsato che non arbitrava l’Inter? Si poteva gestire meglio la cosa”.

Fonte: Radio Marte