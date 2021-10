Giancarlo Dotto, giornalista: “In un mio articolo scrissi ‘preparatevi a godere'”…

A “Marte Sport Live”, Giancarlo Dotto, giornalista:

“Al di là delle aspettative, il dato del Napoli è clamoroso. In un mio articolo scrissi ‘preparatevi a godere’ e penso di averci azzeccato. Perché il popolo napoletano lo sta facendo. Bisogna poi capire cosa vuol dire parlare di allenatore vincente. Per me Spalletti è il più grande in questo senso. In ogni piazza ha messo a segno gli obiettivi che doveva. Forse sopravanzandoli. A Udine, squadra in Champions. A Roma, ha vinto coppe. Per me lui è un vincente come nessuno. Quando dichiarò che la squadra aveva i giocatori giusti per lui, sembrava una dichiarazione un po’ così. Ma invece era una perfetta consapevolezza dei valori tecnici di questa squadra. Tutti si prestano al suo calcio. Brevilinei e con tecnica importante. E poi due fenomeni stratosferici, e di livello mondiale, come Koulibaly e Osimhen. Sul primo Spalletti aveva già una certezza. Il secondo, forse, non ci si aspettava che fosse così forte. La squadra lo segue a occhi chiusi. Il presidente, al momento e per fortuna, assiste soddisfatto e felice. Senza intervenire più di tanto. Questo crea una combinazione felice per il Napoli”.