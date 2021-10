G. D’Agostino, allenatore: “Chi critica sta cercando il pelo nell’uovo”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Gaetano D’Agostino, allenatore della Vibonese ed ex calciatore, fra le tante, di Roma, Udinese e Fiorentina: “Chi critica il capitano sta cercando il pelo nell’uovo, forse perché non ha il coraggio di muovergli accuse riguardo il mancato rinnovo contrattuale. Roma? Doveva fare qualcosina in più negli scontri diretti con le grandi, esclusa la partita con la Juve dove è arrivata una sconfitta ingiusta. La società ha investito tanto, ma non ci sono campioni, bensì tanti ottimi calciatori. Allegri? Sta facendo qualcosa di importante, riportando i bianconeri ad essere solidissimi in difesa, pertanto c’è da avere paura: quando iniziano a vincere 1-0, la storia ci dice che poi concorrono per vincere lo Scudetto. Fiorentina? Ieri non mi è piaciuta, è stata troppo scolastica. Il Venezia ha fatto una grande partita tattica e ha vinto meritatamente. Io seguo molto da vicino Vincenzo Italiano, e devo dire che ieri è stato sconfitto da Paolo Zanetti”.

