Focolari: “L’arbitraggio di Orsato? L’azione era estremamente complicata”

Furio Focolari, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “La storia dello Sheriff Tiraspol? È spaventosa, è di fatto la copertura della mafia russa. Non capisco perché la UEFA permetta a queste squadre di partecipare alle competizioni continentali. Il campionato italiano è falsato dalle decisioni arbitrali? Il problema arbitrale è sempre esistito, ci sono stati errori gravi in questo inizio di stagione, amplificati dall’inadeguatezza degli addetti al VAR. Per quanto riguarda Juventus-Roma, basta pensare che a distanza di 40 anni si parla ancora del gol annullato a Turone. L’arbitraggio di Orsato? L’azione era estremamente complicata, c’erano almeno tre situazioni di difficile interpretazione. Alla fine è stato assegnato il rigore, la colpa è di Veretout che lo ha sbagliato. L’episodio di Lazio-Inter? La cosa inaccettabile è che non siano stati espulsi Handanovič, Dumfries e Lautaro Martínez, che hanno iniziato una vera e propria caccia all’uomo contro Felipe Anderson, costringendo Sarri a sostituire quest’ultimo”.