Filippo Galli: “All’epoca il Napoli non era solo Maradona”

Dalla lunga intervista rilasciata da Galli a Il Mattino:

«Ricordo che Ferlaino disse di aver preso Maradona per togliere potere calcistico al nord e così fu. Un bel colpo per il Napoli e una grande occasione di rivalsa per una città e non solo. Non mi piace contrapporre nord e sud, ma in quegli anni c’era un vero e proprio dominio dal parte dei club settentrionali, e gli scudetti del Napoli rappresentarono una piacevole novità per tutto il movimento calcistico italiano».

Ma il Napoli era solo Maradona?

«Assolutamente no. Quello era il Napoli di Maradona, Careca, Giordano, Carnevale e tanti altri giocatori straordinari. Certo, la squadra era costruita attorno a un fuoriclasse come Diego, ma tutti contribuivano a dare tanto spettacolo».

