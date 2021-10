F. De Luca – Orsato, l’arbitro che sbaglia sempre a favore degli stessi

Domenica sera alla Roma è stato nello stesso momento tolto un gol e assegnato un rigore, poi sbagliato. La mancata applicazione del vantaggio che avrebbe consentito ad Abraham di pareggiare è stata difesa dall’arbitro: «Il vantaggio su rigore non si dà mai».

Sbagliare (in campo con una decisione e nel sottopassaggio con una risposta) è umano, lo è meno se il vantaggio – è il caso di dire – è sempre per la stessa squadra: la Juventus. Orsato è l’arbitro che incise sul finale del campionato 2017-2018 non espellendo Pjanic.

Quella storia ha segnato non soltanto i giocatori e i tifosi azzurri. Orsato, arrivato ad ammettere l’errore su Pjanic quasi tre anni dopo in un programma televisivo. Gli arbitri hanno voltato pagina eleggendo un nuovo presidente (Trentalange ha sostituito Nicchi) che a sua volta ha scelto un altro designatore, Rocchi al posto di Rizzoli. Ma il quarantacinquenne Orsato è ancora qui, con prestazioni che non convincono e alimentano polemiche. Una riflessione su Orsato va fatta da parte dei vertici arbitrali: non basta far sapere che non verrà fermato e ricordare la sua prestigiosa carriera. Fatti come quelli del 28 aprile 2018 a Milano e del 17 ottobre 2021 a Torino sono brutti segnali. La questione arbitrale va sicuramente oltre Orsato e i suoi errori. La liberissima interpretazione del regolamento da lui data sarà tema di dibattito nelle sezioni arbitrali e saremmo curiosi di ascoltare i docenti e gli allievi.

F. De Luca (Il Mattino)