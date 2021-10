DIFESA – Scelta fatta in porta, prima da titolare per Juan Jesus

Giovedì sera alle ore 21,00 al “Maradona” il Napoli affronterà il Legia Varsavia, per la terza giornata di Europa League girone G. Per mister Luciano Spalletti è stata fatta la scelta per il ruolo di portiere, Meret stavolta avanti su Ospina. Per il resto a destra Di Lorenzo e debutto da titolare per Juan Jesus. Al centro ci sarà da capire se verrà recuperato Manolas, meglio rispetto alle rispettive sedute di allenamento. La coppia resterà quella di Koulibaly e Rrahamani.

Fonte: F. Mandarini CdS