Crisi Legia Varsavia: Michniewicz a rischio, Napoli decisiva?

Non c’è tempo di riposare per il Napoli, che dopo la vittoria con il Torino si prepara già a tornare in campo. Giovedì al “Maradona” arriverà il Legia Varsavia per la terza giornata del gruppo C di Europa League. Partita importantissima per gli azzurri, obbligati a vincere per sperare ancora nella qualificazione, contro un avversario che sta vivendo un momento particolare. I polacchi infatti stanno andando bene in Europa (in testa nel girone a punteggio pieno) ma malissimo invece in campionato, dove sono attualmente quartultimi a +2 punti sulla zona retrocessione. La sfida di Giovedì sarà delicatissima soprattutto per Michniewicz. La sconfitta contro il Lech Poznan ha ulteriormente complicato la posizione dell’allenatore, che è a forte rischio esonero e in caso di sconfitta Giovedì la dirigenza del Legia potrebbe pensare ad una svolta sulla panchina. Allo stadio “Maradona” dunque sarà una partita dal sapore di “dentro o fuori” sia per l’una che per l’altra compagine.

A cura di Luigi D’Aniello