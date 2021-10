Champions – Ore 21,00: Inter-Sheriff. Le possibili formazioni del CorrSport

I blaugrana volevano a tutti i costi la finale per alzare la coppa a Madrid, in casa dello storico “nemico”. Adesso, molto più semplicemente, l’Inter cerca un passaggio agli ottavi di finale che l’ultima volta ha conquistato nel 2011-12, con Ranieri in panchina. Da allora tre partecipazioni alla fase a gironi con due terzi (2018-19 e 2019-20) e un quarto posto (2020-21), mentre in questa stagione zero successi (e gol segnati) dopo due turni. Il bilancio delle ultime venti gare nerazzurre in Champions è impietoso: cinque successi, sette pareggi e otto ko. Fonte: Cds

