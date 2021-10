Champions League – Risorgimento Inter, Milan ancora sconfitta

Serata agrodolce per le milanesi nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Ancora una sconfitta per il Milan, che complice le tante assenze perde anche in Portogallo per 1-0 con il Porto. Decisiva la rete di Luis Diaz nella ripresa, che condanna i rossoneri sempre ultimi nel girone B a 0 punti, sempre a -6 punti dal secondo posto, e quasi eliminati dalla Champions. Vittoria importantissima invece dell’Inter che batte 3-1 lo Sheriff Tiraspol. Neroazzurri avanti con Dzeko, nella ripresa gli ospiti pareggiano con la punizione di Thill ma poi squadra di Inzaghi dilaga con le reti di Vidal e De Vrji. Inter ora al terzo posto nel gruppo D a -2 punti proprio dai moldavi e dal Real Madrid