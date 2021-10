CENTROCAMPO – Possibile turno di riposo per Fabian. Scelto il partner di Anguissa

Giovedì sera alle ore 21,00 allo stadio “Maradona”, il Napoli cercherà il primo successo in Europa League, avversario il Legia Varsavia. per la terza giornata del girone G. A centrocampo possibile turno di riposo per Fabian Ruiz, al suo posto pronto ad entrare dal primo minuto, dopo l’infortunio in estate Diego Demme. Il tedesco sarà il partner di Anguissa per comporre la linea mediana. La linea sarà sempre a due, come in campionato e non cambierà anche in vista del match contro i polacchi.

Fonte: F. Mandarini CdS