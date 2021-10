Borriello, ex arbitro: “Trentalange e Rocchi stanno facendo un lavoro molto importante”

Gennaro Borriello, ex arbitro, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Il mio giudizio su Orsato? È stato, è e sarà un grande arbitro. Può aver commesso un piccolo errore in Juventus-Roma, ma la situazione era davvero complicata. Non mi soffermerei troppo sui termini usati all’intervallo, ci sta che nella concitazione di una partita così tesa la spiegazione non sia stata perfetta. Trentalange e Rocchi stanno facendo un lavoro molto importante, bisogna accettare qualche imperfezione dei giovani direttori di gara, in questa stagione è stato accelerato il processo di rinnovamento della classe arbitrale. Si deve capire che arbitrare non è facile, poi sono d’accordo che l’utilizzo del VAR vada perfezionato”.