ATTACCO – Elmas pronto per il Legia Varsavia. Da valutare il minutaggio di Mertens

Neanche il tempo di gustarsi il successo interno contro il Torino, ottavo successo di fila in campionato, ma c’è già da pensare alla sfida contro il Legia Varsavia di Europa League. Mister Luciano Spalletti probabilmente farà turnover in attacco. Pronto Elmas al posto di un Zielinski non in forma in questo periodo della stagione. A destra spazio a Lozano per Politano, mentre c’è da valutare Dries Mertens. Il minutaggio per il belga, per dosare al meglio le forze, anche se la giocata contro il Torino è un segnale incoraggiante. Dovesse il belga esserci potrebbe prendere il posto di Osimhen al centro dell’attacco.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport