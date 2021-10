UNDER 17 – Napoli-Roma 1-1, pareggio nello scontro diretto del “Kennedy”

Ieri pomeriggio si è giocato al “Complesso Kennedy” la sfida al vertice del campionato Under 17 tra il Napoli e la Roma. Gli azzurrini sbloccano la gara con Attanasìo, gli ospiti pareggiano dopo pochi minuti Karagiorgis. Per la squadra di Liguori, un buon punto contro una delle candidate allo scudetto di categoria.

SSC Napoli vs AS Roma 1-1

SSC NAPOLI (4-3-3) : Turi; Ruggiero, D’Avino, Mazzone, Tortora (70′ Di Lauro); Balestriere (61′ Di Lorenzo), Milo, Russo (C); Vilardi, Solmonte, Cuciniello (46′ Attanasio). A disp.: Pellino (GK), Manzo, Romano, Ceci, Fucci, Miele All.: Liguori.

AS ROMA (4-3-3) : Bröndbo; Cavacchioli, Boldrini (62′ Touadi), Karagiorgis, Bouah; De Angelis [C], Cichella, Graziani (C) (84′ Tarantino); João Costa, Misitano (66′ Rozzi), Bolzan.

A disp.: Razumejevs (GK), Morgantini, Vranjes, Wilund, Polletta, Amerighi.

All.: Ciaralli.

Arbitro: Sig. Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia.

Assistente 1: Sig. Pietro Ambrosino di Torre del Greco.

Assistente 2: Sig. Mario Scala di Castellammare di Stabia.

Marcatori: 49′ Attanasio (SSC Napoli), 59′ Karagiorgis (AS Roma).

Ammoniti: 16′ Graziani (AS Roma), 18′ Russo (SSC Napoli), 32′ João Costa (AS Roma), 61′ Attanasio (SSC Napoli), 61′ Karagiorgis (AS Roma).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 1’pt, 4+1’st. Calci d’angolo: 8-11. Temperatura: 17°C (Prevalentemente nuvoloso).

Spettatori: nd.

Fonte: vocegiallorossa.it