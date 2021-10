Ultime Konami Castel Volturno – Aggiornamenti su Malcuit, Manolas e Ounas

Il Napoli, dopo il successo di ieri sera contro il Torino per 1-0, ha ripreso gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia. La squadra si è divisa in due gruppi, palestra per chi è sceso in campo contro i granata. Gli altri invece tra torello, lavoro di possesso palla e infine potenziamento aerobico.

Terapie e personalizzato in palestra per Malcuit.

Lavoro personalizzato in campo per Ounas e Manolas.

Fonte: sscnapoli.it